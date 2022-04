PEC-aanvaller De Waal laat zich zien aan zijn trainer met doelpunt tegen FC Twente

Pover GA Eagles blijft onzicht­baar op witte donderdag en buigt in oefenduel hoofd voor FC Utrecht

Go Ahead Eagles en oefenwedstrijden. Het is dit kalenderjaar een uiterst ongelukkig huwelijk. Na het gelijkspel in januari tegen FC Utrecht waren de laatste drie testduels pijnlijke beurten. Donderdagmiddag tegen – wederom – FC Utrecht was de Deventer formatie van Kees van Wonderen geen schim van de ploeg die zich in de eredivisie zo vroeg veilig voetbalde.

15:48