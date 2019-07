PEC haalt Bel Hassani, Cocu in beeld bij Derby, Neymar weigert te trainen

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

PEC haalt Bel Hassani en huurt Johnsen

Volledig scherm Iliass Bel Hassani speelde in het tweede deel van vorig seizoen op huurbasis voor FC Groningen. © BSR Agency Iliass Bel Hassani wordt definitief speler van PEC Zwolle. De spelmaker gaat voor twee jaar tekenen nu hij vandaag de medische keuring heeft doorstaan bij de eredivisionist, die ook met Ajax en vleugelspits Dennis Johnsen een akkoord heeft bereikt.



De gewenste creatieve versterkingen zetten spoedig hun krabbel bij PEC. Sterker nog, Bel Hassani (26) maakte maandagmorgen al kennis met zijn nieuwe teamgenoten in het stadion. De bij AZ overbodig geworden linkspoot doorstond vervolgens de medische testen in het Isala-ziekenhuis in Zwolle.



Daar zal ook de 21-jarige Johnsen zich snel melden. PEC heeft met Ajax en met de Noorse vleugelspits een definitief akkoord bereikt over een huurovereenkomst. Naar verluidt wordt daar nog een optie tot koop in opgenomen. De linksbuiten werd het voorbije seizoen uitgeleend aan Heerenveen, dat hem in 2017 aan Ajax verkocht.

Rashford verlengt contract

Volledig scherm © BSR Agency Marcus Rashford blijft Manchester United trouw. De 21-jarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis, die pas in de zomer van 2023 afloopt.



Rashord maakte drie jaar geleden onder trainer Louis van Gaal zijn debuut voor United. Inmiddels heeft hij al 170 duels voor zijn club gespeeld. Hij droeg ook al 32 keer het shirt van de nationale ploeg van Engeland.



,,Manchester United is alles voor me sinds ik hier op mijn zeventiende ben begonnen”, vertelt Rashford op de website van zijn club. ,,De club heeft me gevormd en ik ben elke keer weer trots als ik ons shirt mag dragen. Onder de huidige technische staf wil ik een hoger niveau bereiken.”

AS Roma druk met dure tranfers

AS Roma is druk bezig met de aan- en verkoop van spelers en het betreft miljoenentransfers. De Romeinse club heeft voor 21 miljoen euro de Guineese international Amadou Diawara gekocht van Napoli. De club ontving 36 miljoen euro van de Napolitanen voor de Griekse verdediger Kostas Manolas. Een soortgelijke deal sloot Roma met landskampioen Juventus. De club uit de Italiaanse hoofdstad nam international Leonardo Spinazzola voor 29,5 miljoen euro over van ‘Juve’, terwijl het 22 miljoen euro van de Turijnse club ontving voor de jonge verdediger Luca Pellegrini.

Neymar staakt

Volledig scherm © AFP Een nieuwe wending in de Neymar-soap. De Braziliaan moet zich volgende week maandag melden bij Paris Saint-Germain voor de eerste training, maar Neymar zou dat weigeren, zo meldt het Spaanse Sport. De aanvaller wil terugkeren bij FC Barcelona, maar PSG vraagt 200 miljoen euro voor Neymar. Dat vindt Barça echter te gortig.



De spelers van PSG moeten zich op 8 juli melden voor een trainingskamp in China. Het is sowieso al de vraag of Neymar daar kan aansluiten, want de Braziliaan herstelt nog van een enkelblessure.

Cocu in beeld voor opvolging Lampard bij Derby County

Phillip Cocu is een belangrijke kandidaat als nieuwe trainer van Derby County, dat Frank Lampard vrijwel zeker kwijtraakt aan Chelsea. Dat meldt de Engelse kwaliteitskrant The Times. De oud-trainer van PSV was laatstelijk actief bij Fenerbahçe, waar hij vorig jaar al na vier maanden werd ontslagen. Cocu, die eerder dit jaar ook in beeld was bij Anderlecht, zat sindsdien zonder club.

Volledig scherm Phillip Cocu. © BSR/SOCCRATES , BSR Agency

NAC-talent Hardley naar Manchester United

En weer raakt NAC een pareltje uit de jeugdopleiding kwijt. Niet aan Ajax, PSV of Feyenoord, zoals steeds vaker het geval is, maar aan Manchester United. De 16-jarige Björn Hardley heeft een driejarig contract getekend bij de Engelse topclub, dat bevestigen direct betrokkenen. Hardley is na Tommy van Butselaar, beiden geboren en getogen in Breda, de tweede speler van NAC onder 17 die vertrekt. Spits Van Butselaar verbond zich onlangs voor drie seizoenen aan FC Utrecht, middenvelder Hardley zoekt het hogerop bij Manchester United. (Yadran Blanco)

Augsburg wil Van Drongelen

Rick van Drongelen keert mogelijk terug naar de Bundesliga. De 20-jarige ex-Spartaan, die een jaar geleden met HSV degradeerde, kan naar FC Augsburg. De club van Jeffrey Gouweleeuw (ex-Heerenveen en AZ) heeft volgens Bild maar liefst acht miljoen euro over voor de centrale verdediger.

Volledig scherm Rick van Drongelen. © BSR Agency

Ziyech haalt neus op voor Sevilla

Hakim Ziyech blijft vooralsnog trouw aan Ajax. De 26-jarige middenvelder, die momenteel met Marokko deelneemt aan de Afrika Cup in Egypte, ziet niets in een overgang naar Sevilla. Zo lang Ziyech niet weg is in Amsterdam, zo lang zit Steven Bergwijn in de wachtkamer. Lees hier meer.

Inter heeft Godin binnen

Oranje-international Stefan de Vrij krijgt flinke concurrentie bij Inter. De Italiaanse club bevestigde vanmorgen de komst van Diego Godin van Atlético Madrid. De Uruguayaan meldde eerder al de Madrileense club te verlaten. Ook Antoine Griezmann, Juanfran en Filipe Luís keerden Atlético de rug toe. Godin (33), die negen seizoenen speelde voor Atlético, tekende een contract voor drie seizoenen in MIlaan. Hij stapte in 2010 over van Villarreal naar de tweede club van Madrid.

Willem II ontkent interesse in Dauda

Volledig scherm Mohamed Dauda (midden) in duel met Frenkie de Jong. © BSR Agency Willem II ontkent interesse te hebben in de Ghanese aanvaller Mohamed Dauda. Volgens voetbalsite Ghana Soccer zouden de Tilburgers willen huren van Anderlecht. Dat klopt niet, aldus Willem II. De aanvaller uit Ghana keerde deze zomer na een verhuurperiode van zes maanden terug naar Brussel, maar Dauda komt vrijwel zeker onder Vincent Kompany ook niet aan spelen toe. Ook Vitesse zou willen proberen Dauda wéér naar Arnhem te halen. In België heeft Dauda nog een contract tot de zomer van 2021.