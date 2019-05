PEC neemt Paal over van PSV, Strootman aangeboden bij Man United

PEC Zwolle heeft Kenneth Paal definitief binnengehaald. De 21-jarige verdediger speelde dit seizoen al op huurbasis voor de eredivisieclub uit Overijssel. PEC Zwolle had bij PSV een optie tot koop bedongen en die optie is nu gelicht.



Paal ondertekent in Zwolle een contract voor drie jaar. ,,Deze club heeft mij de kans gegeven om meer ervaring op te doen in de eredivisie en dat is mij goed bevallen’', zegt de jeugdinternational, die 29 wedstrijden in de eredivisie speelde. Een jaar eerder kwam hij tot vijf optredens in de hoofdmacht van PSV.



,,Kenneth heeft de potentie om nog beter te worden’', aldus technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle, dat na een tegenvallende eerste seizoenshelft nog als dertiende eindigde in de eredivisie. ,,Dit seizoen moest hij vlieguren maken en dat is gelukt. Vrijwel het hele seizoen stond hij zijn mannetje in de achterhoede.’’