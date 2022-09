PEC slaat vlak voor deadline nog een keer toe en huurt verdediger van Hoffenheim

Bogarde doorliep als jeugdspeler de voetbalacademie van Feyenoord om in 2018 naar Hoffenheim te vertrekken. Hier maakte hij twee jaar later zijn debuut in het eerste elftal. Bogarde is bovendien de jongste Nederlandse speler in de geschiedenis van de Bundesliga, na zijn debuut uit bij FSV Mainz in 2020. Vorig seizoen werd Bogarde voor een half jaar verhuurd aan FC Groningen.