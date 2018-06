PEC-topscorer Saymak naar Turkije

Mustafa Saymak zet zijn carrière voort in Turkije. De clubtopscorer van PEC Zwolle maakt transfervrij de overstap naar Rizespor, waar hij later vanmiddag een driejarig contract zal ondertekenen. Daarmee gaat de wens van de kleine middenvelder om te voetballen in zijn vaderland in vervulling. Saymak kreeg de voorbije maanden meerdere aanbiedingen uit Turkije, maar geeft de voorkeur aan de club die is gepromoveerd naar het hoogste niveau. Ook clubs uit Israël, Italië en Nederland hadden concrete belangstelling. Zo sprak Saymak begin dit jaar al met Marc van Hintum, technisch directeur van Vitesse. De schaduwspits wenste PEC echter niet in te ruilen voor een Nederlandse subtopper als hij daar financieel amper op vooruit zou gaan. Bij Rizespor doet Saymak dat wel. Als de spelmaker met succes de medische testen aflegt, zal hij tijdens de presentatie zijn handtekening zetten onder een verbintenis die hem tot medio 2021 aan Noord-Turkse club verbindt.