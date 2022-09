PEC-verdediger Rav van den Berg zou graag weten waar Malta ligt: ‘Aan dat EK O19 willen we echt meedoen’

Voetbalpod­cast | ‘Jong Oranje is een pleister­plaats voor internatio­nals met een WK-droom’

Oranje testte vandaag de keepers. Jong Oranje kwam een klein stukje verderop in Zeist samen. In de selectie zitten potentiële internationals zoals Ryan Gravenberch, Brian Brobbey, Xavi Simons en Jeremie Frimpong. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Johan Inan hun situatie met oog op het WK.

6:00