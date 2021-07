PEC Zwolle heeft met Mees de Wit gewenste speler voor linkerflank binnen: ‘Goed om minuten te maken’

Minuten maken

De Wit, een oud-Ajacied, komt transfervrij over van Sporting. ,,Ik heb in Portugal veel geleerd en op hoog niveau mogen spelen en trainen. Echter is het voor mijn ontwikkeling goed om nu minuten te gaan maken.”

Zo ziet Willems, de technisch manager van PEC, het ook. ,,Mees is een speler die voor sommigen misschien een tijdje van de radar af is geweest, maar niet voor ons. Wij hebben hem ook in Portugal op de voet gevolgd en weten wie we binnenhalen. Niet in de laatste plaats op fysiek vlak heeft hij in Portugal grote stappen gemaakt. Dat is ook echt iets waar wij naar op zoek waren. Hij kan daarnaast op de gehele linkervleugel worden ingezet, waardoor Art (Langeler, red.) ook meerdere opties heeft om hem in te zetten.”