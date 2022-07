PEC Zwolle verliest eerste oefenduel van het seizoen, aanwinst Lennart Thy ontbreekt voorlopig nog

UpdatePEC Zwolle heeft het eerste oefenduel van het seizoen verloren. AZ wist in Dirkshorn met 3-1 te winnen van de degradant. Nieuweling Lennart Thy kwam nog niet in actie wegens een knieblessure.

PEC Zwolle speelde de eerste helft met proefspelers Youri Koelewijn (Spakenburg) en Jimmy Kaparos (Schalke 04) in de basis. Ook de nieuwelingen Bart van Hintim, Younes Taha en Jordy Tutuarima begonnen in de basis. Bij AZ droeg Zwollenaar Tijjani Reijnders de aanvoerdersband. Zijn broertje Eliano had een basisplaats bij PEC Zwolle.

Jeugdspelers

De Zwollenaren kwamen al vrij snel op achterstand door een doelpunt van Barisi. Een kwartier later verdubbelde Lahdo de voorsprong.

Quote Het is goed dat AZ onze individue­le fouten heeft afgestraft Dick Schreuder, Trainer PEC Zwolle

Na rust speelden de Zwollenaren met een team dat vooral bestond uit jeugdspelers, waarbij Thomas van den Belt de aanvoerdersband droeg. Nadat AZ na tien minuten op 3-0 kwam, wist Chardi Landu ruim twintig minuten voor het einde van de wedstrijd nog wat terug te doen en te scoren.

Blessures

,,Het is vooral goed voor de fitheid om deze wedstrijden te spelen”, legt trainer Dick Schreuder uit. ,,De tegendoelpunten kwamen vooral uit individuele fouten en het is goed dat die dan afgestraft worden door AZ. Daar moeten we van leren.”

PEC Zwolle komt aanstaande woensdag opnieuw in actie, dan wacht een wedstrijd tegen de amateurs van VV Katwijk. Lennart Thy komt voorlopig nog niet in actie, de spits (30) heeft een knieblessure opgelopen tijdens de trainingen. Dean Huiberts is op de weg terug van zijn enkelblessure en traint weer gedeeltelijk mee met de selectie.

Sam Kersten is nog aan het revalideren van zijn knieblessure. ,,Dat gaat de goede kant op, maar duurt nog wel even”, verklaart Schreuder. De proefspelers Youri Koelewijn en Jimmy Kaparos trainen nog een week mee. ,,We gaan daarna besluiten of we met hen verder willen of niet.”

AZ - PEC Zwolle 3-1 (2-0). 10. Barisi 1-0, 23. Lahdo 2-0, 55. Pavlidis 3-0 68. Landu 3-1. Scheidsrechter: Van Kommer.

PEC Zwolle 1e helft: Lamprou, Van Polen, Van Hintum, Van Gilst, Kastaneer, Taha, Reijnders, Kaparos, Van Wermeskerken, Koelewijn en Tutuarima.

PEC Zwolle 2e helft: Schendelaar, Caschili, Van den Berg, Reemnet, Van den Belt, Chirino, Vermaning, Beelen, Mbinga, Landu en Gangstad.