Pech blijft Del Potro achtervolgen

Thomas Lam heeft geen spijt van rode kaart: ‘Maar dit is niet mijn stadion’

17:46 Thomas Lam haalde opgelucht adem nadat zijn teamgenoten in de slotfase, na zijn rode kaart, standhielden bij Willem II (0-0). ,,De eerste nul is lekker. We zien wel dat we minder weggeven", concludeerde de PEC Zwolle-verdediger, die vorig jaar zijn voet brak in Tilburg, gevat.