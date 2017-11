Pechdag voor VDP, Van Aert wint in Duitse modder

In Gavere had Van Aert twee weken geleden Van der Poel in een cross uit de Superprestigereeks voor het eerst dit seizoen verslagen, maar toen was dat aan materiaalpech van de Nederlander in de slotronde te danken. ,,Voor mij is dit de eerste keer dat ik hem echt versla'', vertelde de Belg. ,,Dit voelt goed, al besef ik dat het voor de fans niet leuk was dat er geen felle tweestrijd was. Het was een lange zware race. Het parcours was nog veel zwaarder dan tijdens de verkenning. Het was enorme modderig en we moesten veel lopen. Ik heb mijn tempo gezocht en kon zo vrij vlot afstand nemen van de rest.''