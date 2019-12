Pechstein sluit coach Bouwman na excuses weer in de armen

Epo, jaloezie en misbruik: Franse oren klapperen door onwaar­schijn­lijk dopingver­haal

14:32 Frankrijk is al een tijdje in de ban van een opmerkelijk dopingverhaal in de atletiekwereld. De Française Ophélie Claude-Boxberger (31) testte in september positief op het gebruik van epo. Een traditionele dopingzaak, zo werd gedacht. Maar het verhaal kreeg een totaal onverwachte wending.