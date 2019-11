Pechstein wil excuses van Nederlandse coach Bouwman

,,Nadat de bondscoach had gezegd dat hij er geen zin in had dat ik zou meetrainen, zat er voor mij niets anders op dan naar Polen gaan", aldus Pechstein. De oorzaak van het probleem ligt bij de WK afstanden van begin dit jaar in Inzell, waar Pechstein niet wilde meedoen aan de ploegenachtervolging omdat ze de voorkeur gaf aan haar individuele afstanden.



,,Er is waarschijnlijk geen sportbond ter wereld waar ik zo weinig waardering krijg als bij de Duitse schaatsbond", zei de vijfvoudig olympisch kampioene aan de vooravond van de nationale kampioenschappen. ,,Dat ligt aan de mensen daar. Een verontschuldiging van Erik Bouwman zou gepast zijn. Maar zoals hij zich tegenover mij heeft gedragen, kan ik me niet voorstellen dat ze me vragen terug te komen."