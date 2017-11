Pedersen indrukwekkend naar goud op schaatsmijl, bijrol Nederlanders

Het was de tweede wereldbekerzege op de schaatsmijl voor Pedersen, na zijn primeur drie jaar geleden in Seoul. De Amerikaan Joey Mantia eindigde vanmiddag als tweede in 1.45,28. De Noor Sindre Henriksen pakte brons met een tijd van 1.45,37.



Thomas Krol was op de vijfde plaats de beste Nederlander. Hij eindigde vorige week in Heerenveen als derde op deze afstand.



