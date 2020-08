Pedersen verrast door naar eerste zege in regenboogtrui te sprinten

De tweede rit ging van Opole naar Zabrze over iets meer dan 150 kilometer. De Duitser Pascal Ackermann werd tweede, voor de Italiaan Davide Ballerini. Naast Jakobsen ontbrak ook de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen, die na de valpartij in de eerste etappe inmiddels is geopereerd aan een sleutelbeen. Door het ontbreken van Jakobsen, na de valpartij en de diskwalificatie van Groenewegen uitgeroepen tot winnaar van de eerste etappe, startte Kamil Malecki (CCC) in de leiderstrui. Uit respect voor de Nederlander wilde hij de trui afstaan aan Deceuninck - Quick-Step, de formatie van Jakobsen. Dit was reglementair echter niet toegestaan.

Geen leider

Jakobsen werd woensdag door de diskwalificatie van Groenewegen als winnaar aangewezen. Groenewegen, die zelf zijn sleutelbeen brak, ging vandaag ook niet van start. Hetzelfde gold voor Marc Sarreau, die ook hard ten val kwam en na de diskwalificatie van Groenewegen als tweede in het klassement stond. Daarom moest Kamil Malecki van CCC in de leiderstrui starten. Malecki en zijn ploeg wilden uit respect voor Jakobsen echter niet in de trui van start gaan, maar dat kon volgens de organisatie niet.



De tweede rit draaide uiteindelijk in opnieuw een sprint uit. Trek-Segafredo deed geweldig werk voor Pedersen, die dankzij een goede lead-out van Jasper Stuyven alle sprinters verrassend een hak zette en zijn eerste zege pakte in de regenboogtrui. Topsprinter Ackermann kwam nog dicht in de buurt, maar moest uiteindelijk centimeters toegeven op de Deen. Davide Ballerini eindigde als derde.