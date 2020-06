Peet Bijen na 14 jaar FC Twente nu speler van ADO Den Haag

In de zoektocht naar versterking, richt de nummer 17 van de eredivisie zich nadrukkelijk op transfervrije spelers. Na Kees de Boer (Swansea City) is Peet Bijen de volgende voetballer die Martin Jol zo binnenhaalt.



De 25-jarige Bijen speelde maar liefst veertien seizoenen bij FC Twente. De uit Hengelo afkomstige verdediger had een aflopend contract. Onderhandelingen op een nieuwe verbintenis liepen op niets uit. Bijen debuteerde in het seizoen 2014-2015 en speelde sindsdien 132 competitiewedstrijden. In de afgelopen voetbaljaargang was Bijen bij afwezigheid van Wout Brama aanvoerder van de Tukkers.