Pegula naar laatste vier in Miami na opgave Badosa: ‘Het is niet leuk om zo te winnen’

video Ajacied Antony per brancard van het veld, Colombia en Chili missen WK, Peru naar play-offs

Peru heeft zich verzekerd van een plek in de play-offs voor het WK voetbal. De Peruanen waren in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd met 2-0 te sterk voor Paraguay en eindigden daardoor als vijfde in de poule van Zuid-Amerika. Brazilië vestigde een record, maar zag ook Antony geblesseerd uitvallen.

11:55