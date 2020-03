Peloton in de ban van corona: ‘Als ik niet fiets, ben ik mezelf niet’

F1-teams toch niet over strand naar Zandvoort

17:55 Formule 1-teams laten zich op 1 mei toch niet over het strand van Noordwijk naar het circuit van Zandvoort brengen voor de Dutch Grand Prix. Ze rijden gewoon via de weg van hun hotel naar het circuit, bevestigt evenementenorganisator The Spot na berichtgeving door NH Nieuws.