Peloton moet nog wachten op Tom: ‘Niet zijn eerste tegenslag’

Teambaas Wolff drukt gerucht de kop in: ‘Mercedes ook in 2021 in de Formule 1'

12:31 Mercedes komt ook in 2021 in de Formule 1 uit. Teamchef Toto Wolff heeft alle geruchten over een vertrek uit de koningsklasse van de autosport van de hand gewezen. ,,Wij willen mee blijven doen. De Formule 1 is heel belangrijk voor ons", zei Wolff tegen het tijdschrift Auto, Motor und Sport.