Penibele situatie Nyck de Vries bewijst: doorstroming in Formule 1 komt niet van de grond

10 september Het liefst had Annemieke Eilering (58) haar zoon Tom Egberink deze week in de armen gesloten. De in Hardenberg geboren rolstoeltennisser was met brons (dubbelspel) en zilver (enkel) zeer succesvol op de Paralympische Spelen. Maar moeder Annemieke moet nog even geduld hebben, want Tom speelt nu in New York op de US Open. ,,Ik heb de tijd’’, lacht Eilering. ,,Spelen op een Grand Slam is een heel goede reden om je moeder nog even te laten wachten.’’