Peperduur horloge Dolberg uit kleedkamer gestolen

Stengs heeft zijn twijfels over penalty voor Partizan

19 september Calvin Stengs vindt het heel knap dat AZ toch nog een punt over heeft gehouden aan de wedstrijd bij Partizan Belgrado (2-2). ,,We zijn blijven vechten en ook na de 2-1 hebben we geloerd op die ene kans. Het is heel lekker dat je dan nog de 2-2 maakt”, zei de aanvaller bij FOX Sports.