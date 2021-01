Pepernoten moeten Manon Bakker (21) aan wereldtitel veldrijden helpen

Bosz roemt ‘coronadis­ci­pli­ne’ van zijn ploeg, ondanks besmettin­gen

13:05 Peter Bosz is te spreken over de gedisciplineerde manier waarop zijn spelers omgaan met het coronavirus. ,,Natuurlijk zijn vijf gevallen er vijf te veel. Maar we zitten al bijna een jaar in deze situatie. In dat opzicht vind ik vijf niet zo veel”, aldus de Nederlandse trainer van Bayer Leverkusen, die zaterdag met zijn elftal op bezoek gaat bij nummer 2 RB Leipzig. Leverkusen staat zelf op de derde plaats met 3 punten achterstand.