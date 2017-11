Péraud moet voor UCI strijd tegen mechanische doping aangaan

De internationale wielerbond UCI heeft Jean-Christophe Péraud aangesteld om de strijd tegen mechanische doping te leiden. De 40-jarige Franse oud-wielrenner is ingenieur en heeft diploma’s in de chemie en natuurwetenschappen.

UCI-voorzitter David Lappartient had eerder al aangekondigd dat hij de strijd tegen mechanische fraude zou opvoeren. Voor hem is Péraud dé man om de klus te klaren. ,,Dankzij zijn academische achtergrond, zijn profcarrière en zijn ervaring als topatleet, is hij de ideale kandidaat. De strijd tegen mechanische doping heeft onze prioriteit, want want de geloofwaardigheid van de sport hangt eraan vast’’, aldus Lappartient op de website van de UCI.

Péraud, die eind vorig jaar een punt zette achter zijn succesvolle wielercarrière, zei dat hij in het wielrennen werkzaam wilde blijven. ,,Ik beloof al de energie en expertise die ik als ingenieur en ex-renner heb, te investeren in deze nieuwe rol. De UCI heeft al doeltreffende regels tegen technologische fraude, maar ik ben ervan overtuigd dat ik het nog kan verbeteren. Dat wordt mijn taak’’, aldus de Fransman, die in 2014 tweede werd in de Tour de France.