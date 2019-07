Pereiro wijst Spartak Moskou af, Arsenal rondt komst Ceballos af

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Cabella teamgenoot van Namli en Vilhena bij FK Krasnodar

FK Krasnodar, vorig seizoen derde in de Russische Premjer Liga, zit niet stil deze zomer. Na de komst van onder andere Tonny Vilhena (9 miljoen euro), Younes Namli (2 miljoen euro) en Marcus Berg (transfervrij) heeft de club nog een speler aangetrokken. Rémy Cabella komt voor 12 miljoen euro over van de Franse subtopper AS Saint-Étienne. Eerder kwam de viervoudig international van Frankrijk uit voor Montpellier, Newcastle United en Olympique Marseille. De 29-jarige Cabella is een aanvallende middenvelder en tekende voor drie jaar bij de club uit het zuiden van Rusland.

Aston Villa blijft geld uitgeven

Aston Villa gaf deze zomer al 128 miljoen euro uit na de promotie naar de Premier League, nadat de club uit Birmingham in mei op Wembley won van Derby County. De tiende aankoop van deze zomer is de Braziliaanse middenvelder Douglas Luiz (21 jaar), die voor 16,8 miljoen euro wordt overgenomen van Manchester City. Luiz tekende een vierjarig contract bij Aston Villa, nadat hij vorig seizoen op huurbasis bij Girona tot 29 wedstrijden kwam in La Liga.



De eerdere zomeraankopen van Aston Villa zijn Wesley (25 miljoen), Tyrone Mings (22 miljoen), Matt Targett (15 miljoen), Ezri Konsa (13 miljoen), Mahmoud Trezeguet (12 miljoen), Anwar El Ghazi (9 miljoen), Björn Engels (8 miljoen), Jota (4,5 miljoen) en Kortney Hause (3,4 miljoen).

Pereiro weigert Spartak Moskou

Het viel al enigszins te voorspellen: Gastón Pereiro gaat voorlopig niet naar Spartak Moskou. Hoewel PSV en de Russen een akkoord hadden bereikt over een overgang (voor 15 miljoen euro), denken Pereiro en vooral ook zijn bepalende entourage dat een transfer nu geen goed idee is. Ze willen dus niet meewerken en daarmee kan PSV voorlopig fluiten naar de miljoenen. Pereiro zelf had naar verluidt al weinig trek in het avontuur en dat kwam een deel van zijn zakelijke begeleiders bepaald niet slecht uit.



Pereiro wordt in hoofdzaak bijgestaan door Paco Casal, een Uruguayaanse spelersmakelaar en mediamagnaat. Hij geldt als onberekenbaar, sluw en meedogenloos. Nu Pereiro nog maar een eenjarig contract bij PSV heeft, wordt een nieuw machtsspelletje tussen PSV en Casal gespeeld. Een transfer is de komende weken zeker nog mogelijk, maar de agent kan zijn speler ook zonder met de ogen te knipperen uit zijn tot 30 juni 2020 geldende contract laten lopen. Het zou een miljoenenstrop voor PSV betekenen en in dat geval kan Casal een miljoenenpremie incasseren bij een club waar Pereiro transfervrij tekent. (Rik Elfrink)

Arsenal heeft Dani Ceballos binnen

The Gunners hebben de selectie een impuls gegeven met de komst van Dani Ceballos. De 22-jarige Spanjaard wordt een jaar gehuurd van Real Madrid. Ceballos, een vaardige aanvallende middenvelder, wist na zijn transfer van Real Betis naar de Koninklijke nooit een vaste basisplaats te veroveren. Desalniettemin staat hij al jaren te boek als een toptalent. Dat liet hij deze zomer met Jong Spanje weer zien op het op het EK onder 21 in Italië dat hij met zijn landgenoten won.



Afgelopen seizoen startte Ceballos dertien keer in de basis tijdens een competitieduel van Real Madrid. Bij Arsenal, waar hij rugnummer 8 krijgt, hoopt hij wel te rekenen op een basisplaats. Met Unai Emery krijgt de middenvelder in elk geval een coach uit zijn geboorteland die bovendien enthousiast over hem is. ,,Het is geweldig dat Dani bij ons aansluit. Hij heeft een geweldige techniek, is creatief en nauwkeurig.”

Nakamba moet volgende versterking Aston Villa worden

Het gepromoveerde Aston Villa is bijzonder actief op de transfermarkt. Deze zomer werden al negen spelers gekocht onder wie Anwar El Ghazi, die vorig seizoen werd gehuurd van OSC Lille. Volgens Het Laatste Nieuws wordt voormalig Vitesse-speler Marvalous Nakamba (25) de tiende versterking. Zijn huidige werkgever Club Brugge ontvangt naar verluidt zo’n 12 miljoen euro voor de Zimbabwaan. Villa haalde eerder de Braziliaanse spits Wesley al weg uit Brugge voor zo'n 25 miljoen euro. De club uit Birmingham spendeerde al ruim 110 miljoen euro deze transferperiode.

Van Bommel reageert op transfergerucht Hendrix

Trainer Mark van Bommel zei vanmiddag tijdens een persconferentie voor de Johan Cruijff Schaal dat hij bekend is met de geruchten over de belangstelling van Bologna voor Jorrit Hendrix . ,,Maar hij is nog niet weg.” De trainer van PSV legt zich ook nog niet neer bij een vertrek van Gastón Pereiro naar Spartak Moskou, hoewel beide clubs een akkoord hebben. ,,Gastón hoeft van mij niet weg. De clubs zijn eruit, het is aan hem”, stelde hij. ,,Hij zat tegen Basel niet bij de selectie omdat hij weinig heeft gespeeld bij de Copa América en dus een trainingsachterstand.”

Boer wordt keeperstrainer bij zijn geliefde PEC

Diederik Boer (38) gaat aan de slag als keeperstrainer bij PEC Zwolle. Het 38-jarige clubicoon gaat zich ontfermen over de doelmannen in de bovenbouw van de academie van de club. Boer borg de handschoenen in mei na zestien jaar profvoetbal op. In die periode fungeerde de Emmeloorder ruim tien seizoenen als eerste doelman van PEC en was hij als reservekeeper ook drie jaar aan Ajax verbonden. Door fysieke ongemakken kondigde Boer in maart zijn afscheid aan. (Johan Inan)

Overbodige Kucz duikt op bij Fortuna Sittard

Tomasz Kucz is op proef bij Fortuna Sittard. De twintigjarige doelman uit Polen krijgt de gelegenheid een contract te verdienen. Hij staat nog onder contract bij Bayer Leverkusen. Hij komt daar niet voor in de plannen van trainer Peter Bosz. Kucz werd vorig seizoen verhuurd aan de Slowaakse club Dunajska Streda.

Lookman keert terug bij RB Leipzig

Ademola Lookman maakt de overstap van Everton naar RB Leipzig. De 21-jarige aanvaller heeft overeenstemming bereikt over een vijfjarig contract. Technisch directeur Marcel Brands van Everton laat Lookman voor zo’n 20 miljoen euro vertrekken.



Lookman speelde in het seizoen 2017/2018 al op huurbasis voor Leipzig. Die uitleenbeurt was een succes: in elf Bundesligaduels maakte de rappe aanvaller vijf keer treffers en leverde hij vier assists. De jonge Engelsman is na Christopher Nkunku (Paris St. Germain), Hannes Wolf (RB Salzburg), Luan Candido (Palmeiras) en Ethan Ampadu (Chelsea) de vijfde aanwinst voor het nieuwe seizoen van RB Leipzig.

‘Paris Saint-Germain en Everton akkoord over Gueye’

De Parijzenaren versterkten de middenlinie deze zomer al met de Spanjaarden Ander Herrera (Manchester United) en Pablo Sarabia (Sevilla) en nu lijkt ook Idrissa Gueye op weg naar de Franse hoofdstad. De Senegalese controleur kwam de afgelopen drie seizoenen uit voor Everton. Technisch directeur Marcel Brands heeft volgens Sky Sports een akkoord gesloten met Paris Saint-Germain voor ruim 30 miljoen euro.



Afgelopen januari wees Everton een bod op Gueye van PSG van zo'n 28 miljoen euro nog af. De middenvelder sprak toen in L‘Equipe zijn teleurstelling daarover uit. ,,Het is een droom om voor PSG te spelen, maar helaas komt-ie niet uit. Ik wil graag in de Champions League spelen en ik ben daar ook klaar voor.”

Spurs neemt contact op met Juve voor Dybala

De afgelopen transferperiodes was het steevast rustig bij Tottenham Hotspur. Deze zomer zijn de Spurs echter weer actief. Voor Lyon-middenvelder Tanguy Ndombele (22) werd liefst 62 miljoen euro neergeteld. Daarnaast wordt de Champions League-finalist nog altijd in verband gebracht met Giovani Lo Celso van Real Betis. Volgens de London Evening Standard is ploeg uit Noord-Londen ook geïnteresseerd in een andere Argentijn: Paulo Dybala (25).



De aanvaller van Juventus was vorig seizoen niet altijd verzekerd van een basisplaats en lijkt te mogen vertrekken. Spurs-manager Mauricio Pochettino maakte twee jaar geleden al kenbaar een groot bewonderaar te zijn van zijn landgenoot. De waarde van Dybala wordt geschat op zo'n 90 miljoen euro. Spurs heeft contact opgenomen met Juventus. Ook Manchester United is nog in de race.

