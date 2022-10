Pérez had heel graag meer gewild voor eigen publiek: ‘Kon niet beter dan derde plaats’

Oudste voetbal­prof ter wereld Kazuyoshi Miura (55) breekt record met goal

Kazuyoshi Miura blijft vriend en vijand verbazen. De Japanner is niet alleen de oudste voetbalprof ter wereld, met een leeftijd van 55 jaar en 246 dagen is hij sinds zondag ook de oudste speler met een doelpunt op zijn naam in het betaald voetbal.

30 oktober