Pérez in ochtendtraining nipt sneller dan Verstappen

Voor het doorgaan van de kwalificatie morgen wordt vanwege verwachte regen- en onweersbuien al gevreesd. Wat dat betreft was het contrast groot met de eerste training in Spielberg, waar vanochtend het zonnetje scheen bij aangename temperaturen. Daar gebeurde tijdens de eerste sessie weinig, totdat na iets minder dan een half uur de rode vlag werd gezwaaid nadat Nicholas Latifi uitviel met motorische problemen. Zijn Williams werd afgevoerd en het was einde oefening voor de Canadees in de ochtend. Dat was het overigens al na 3 rondes voor Kevin Magnussen. Hij klokte geen tijd en gedurende de hele training werd aan zijn Haas gesleuteld.



Nadat de sessie na een korte onderbreking werd hervat, werd Verstappen nog eens op de borst gedrukt dat hij van de gele kerbs af moest blijven. Die leidden afgelopen zondag immers tot de elektronische problemen waardoor hij uiteindelijk uitviel. Toen de sessie halverwege was begonnen de mannen aan te zetten. Veel coureurs switchten naar softs en daarvan was Pérez de snelste met 1.04,867. Verstappen deed nog een poging om die tijd te evenaren, maar strandde op iets minder dan een tiende: 1.04,963. De Mercedessen volgden, terwijl de Ferrari’s met P10 en P12 nergens te bekennen waren.



