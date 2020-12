Pérez in tranen na eerste zege: ‘Ik hoop maar dat ik niet droom’

,,Voor de race gokte ik op het podium, maar dan ben je er ook van afhankelijk wat ze bij Mercedes en Red Bull doen. Het incident bij de start was niet mijn schuld", vertelt Pérez, doelend op het moment in de eerste ronde waardoor de race voor Max Verstappen en Charles Leclerc direct alweer voorbij was. De Monegask kreeg daar voor volgende week al een gridstraf van drie plekken voor. ,,Ik zat al in de bocht en werd daar geraakt. Gelukkig hield ik er zelf geen schade aan over.”



Toen de safety car de baan verliet en de race weer hervat werd zat Pérez helemaal achteraan, maar toen ruim 80 rondes later de geblokte vlag werd gezwaaid had hij alles en iedereen ingehaald. ,,Hier heb ik mijn hele leven naartoe gewerkt. Om het dan te bereiken, dat is zoiets moois. Het is amper te bevatten, ik hoop maar dat ik niet droom.”