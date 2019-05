Perez krijgt schrik van zijn leven en rijdt bijna twee marshalls aan

Roland Garros Eerste ronde opnieuw eindstati­on voor Haase in Parijs

20:30 De eerste ronde is net als vorig jaar het eindstation geworden voor Robin Haase (32) op Roland Garros. De Nederlandse nummer 67 van de wereld was niet opgewassen tegen Philipp Kohlschreiber (35), die op de ranking 14 plaatsen hoger staat. De Duitser won in vier sets: 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-1.