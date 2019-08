Pérez rijdt de komende drie jaar ook voor Racing Point

Feyenoord jaagt op eerste zege, Smeets weer kwelgeest voor Ajax?

19:10 Na de succesvolle reeks in Europa jaagt Feyenoord dit weekeinde op zijn eerste overwinning in de eredivisie. Ajax en PSV nemen het op tegen een promovendus. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureau GraceNote blikken we vooruit op de vijfde speelronde in de eredivisie.