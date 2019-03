Persoonlijk record voor Wüst op 1000 meter, Bowe schaatst wereldrecord

Bowe verbeterde op deze afstand de tijd van de Japanse Miho Takagi, die in de voorgaande rit het wereldrecord met een tijd van 1.11,71 heel even in bezit had.



De Japanse Nao Kodaira, die vooraf het oude wereldrecord van 1.12,09 in handen had, eindigde als tegenstandster van Takagi als derde met 1.11,77.