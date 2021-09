Persoonlijke prijs lonkt voor Götze na sterk optreden tegen Real Sociedad

Terugge­keer­de Griezmann uitgeflo­ten door Atlético-fans: ‘Ziekelijk gedrag’

16 september Antoine Griezmann is na twee jaar terug bij Atlético Madrid, maar de Fransman merkte bij zijn eerste optreden voor eigen publiek dat hij niet meer zo populair is als voorheen. De 30-jarige aanvaller werd door een flink deel van het publiek uitgefloten toen hij in de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto (0-0) na bijna een uur mocht invallen. Supporters van Atlético nemen het Griezmann nog steeds kwalijk dat hij hun club in 2019 verruilde voor FC Barcelona.