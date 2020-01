‘Peter Bosz tot 2022 trainer Bayer Leverkusen’

Peter Bosz gaat zijn aflopende contract bij Bayer Leverkusen met twee jaar verlengen. Volgens het Duitse Bild heeft de Apeldoornse oefenmeester met de clubleiding van de Bundesligaclub in hoofdlijnen een akkoord bereikt over een samenwerking tot medio 2022.

Bayer Leverkusen verbleef de voorbije week in het Spaanse La Manga. Daar voerde Bosz volgens het dagblad individuele gesprekken met spelers en ging hij ook met de beleidsbepalers van de club om tafel om zijn eigen functioneren te bespreken. De coach is namelijk in het bezit van een aflopende verbintenis, hetgeen de voorbije weken in Duitsland tot de nodige verbazing leidde.

Quote Er is nog geen beslissing genomen, maar we zijn wel op de goede weg. Rudi Völler, Directeur Bayer Leverkusen

Bild schrijft dat Bosz en Leverkusen elkaar waarderen en voor een langere samenwerking slechts enkele details nog afgewikkeld dienen te worden. Hij moet Beide partijen ontkennen een definitief akkoord, al is sportdirecteur Rudi Voller positief. ,,Er is nog geen beslissing genomen, maar we zijn wel op de goede weg.” Bosz, die een nieuw tijdperk bij Leverkusen vorm zou moeten geven, vraagt nog even om geduld. ,,Voor de hervatting van de competitie zal er duidelijkheid zijn.”

Europa League

Bosz trad eind 2018 in dienst van Bayer Leverkusen en loodste de West-Duitse club vanuit de middenmoot naar een Champions League-ticket. In het miljoenenbal eindigde Bosz op de derde plek in de poule, achter Juventus en Atlético Madrid. Daardoor is Leverkusen na de winterstop in de Europa League actief. Porto is daarin de tegenstander.