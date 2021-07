Peter Wright wacht Michael van Gerwen op in halve finale World Matchplay

Wright kende eerder op de avond in zijn kwartfinale geen enkel mededogen met Michael Smith. De Schotse nummer twee van de wereld was in Blackpool simpelweg veel te goed en won met 16-7.

In de voorgaande twee ronden won Van Gerwen respectievelijk van Damon Heta (eerste ronde 10-7 in legs) en Ian White (tweede ronde, 11-8 in legs). De 31-jarige Nederlander wacht in 2021 nog altijd op zijn toernooizege. Wel bereikte hij in de Super Series twee keer een finale, maar moest daarin zijn meerdere erkennen in José de Sousa en Peter Wright.