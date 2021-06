Petra’s zoon uit Deventer is pitcher bij de Cincinnati Red: ‘Hij leeft zijn droom, daar ben ik trots op’

Zelf coach

,,Arij was pas 3 jaar toen hij bij The Eagles begon. Zijn vier jaar oudere broer Jelle speelde er al en hij wilde ontzettend graag meedoen. Samen met mijn man Frank zijn we het team gaan trainen en begeleiden. Dat was ontzettend leuk om te doen. We wisten allebei goed een boodschap aan de kinderen over te brengen. Alleen was de boodschap die wij brachten in eerste instantie niet goed, eigenlijk deden we bijna alles verkeerd. De club heeft ervoor gezorgd dat we de juiste technieken aan konden leren en meer over de tactiek te weten kwamen. Frank verzorgt nu ook weer trainingen aan de jeugd tot 12 jaar. Het is echt een familiesport en een familieclub. Wanneer Arij terug is uit Amerika neemt hij er ook graag een kijkje.’’