Philippe Gilbert moet Tour na val in openingsrit verlaten met gebroken knieschijf

,,Ik reed ongeveer op de twintigste positie in het peloton toen er vóór mij een valpartij was’’, aldus Gilbert tegen het Belgische persbureau Belga. ,,Ik slaagde erin om die valpartij te omzeilen. Ik passeerde twee à drie gevallen renners en dacht dat het daarmee over was, maar toen vielen ze opnieuw en dit keer kon ik hen niet meer ontwijken. We lagen daar met 10 à 15 renners.’’

,,Ik probeerde meteen weer op de fiets te komen, maar dat was onmogelijk. Na enkele minuten wachten, leunend op een vangrail, ben ik alleen vertrokken, zonder echt kracht te kunnen zetten op de pedalen. In een kleine groep van gevallen renners slaagde ik er nog in te finishen, maar ik had veel pijn. Pijn die ik herkende uit 2018.’’ In de Ronde van Frankrijk van 2018 brak Gilbert dezelfde knieschijf bij een val in de afdaling van de Portet d’Aspet. Een MRI in het ziekenhuis maakte duidelijk dat het nu opnieuw om een breuk ging.