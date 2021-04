Philipsen is opnieuw legendarische sprinters de baas in Ronde van Turkije

Polling en Van Dijke overtui­gend naar laatste vier op EK judo

14:54 Kim Polling en Sanne van Dijke hebben zich op de EK judo beiden op overtuigende wijze bij de laatste vier geschaard in de klasse tot 70 kilogram. Polling was in Lissabon in de kwartfinales op ippon te sterk voor de Portugese Barbara Timo, Van Dijke was de Sloveense Anka Pogacnik ook met een ippon de baas.