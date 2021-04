Philipsen klopt legendarische sprinters in Turkije, dubbelslag Küng in Valencia

De Zwitser Stefan Küng heeft met winst van de individuele tijdrit de leiding genomen in de Ronde van Valencia. De 27-jarige renner van Groupama-FDJ was een klasse apart in de rit tegen de klok over ruim 14 kilometer, van Xilxes naar Playa Almenara. Klassementsleider Enric Mas uit Spanje kreeg een lekke band en moest mede daardoor de leiding afstaan aan Küng.



De Zwitser, die vorig jaar bij de WK in Italië brons pakte in de tijdrit, legde het parcours af in 16 minuten en 12 seconden. Hij was 11 tellen sneller dan Nelson Oliveira. Mas eindigde als vijftiende, op bijna 1,5 minuut van Küng. De Zwitser verdedigt zondag in de vijfde en laatste etappe een voorsprong van 6 seconden op Movistar-renner Oliveira. Diens teamgenoot Mas zakte naar de derde plaats in het algemeen klassement, met 35 seconden achterstand.



Küng bezorgde zijn Franse ploeg Groupama-FDJ al het derde succes in Valencia. Teamgenoten Miles Scotson en Arnaud Démare wonnen respectievelijk de eerste en tweede etappe. Mas zegevierde in de bergrit van vrijdag.