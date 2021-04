Pidcock verrast topfavoriet Van Aert in Brabantse Pijl

Wordt titel voor Ajax er één met glans of één met een bittere nasmaak?

13 april Vrijwel alle eredivisieclubs kunnen nu even bijtanken op weg naar een krachtig slotakkoord, maar Ajax niet. In deze twee weken durende achtbaan wordt duidelijk of het een aardig, sterk of uniek voetbaljaar wordt voor de Amsterdammers.