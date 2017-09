Pieëte gaat op voetbalavontuur in Australië

Via zaakwaarnemer Leoni Blokhuis kwam ze in contact met Western Sydney Wanderers, dat uitkomt in de Westfield W-League. ,,Dat is een populaire competitie bij veel voetbalsters, want het duurt maar een half jaar. De competitie, die uit negen clubs bestaat, begint eind oktober en duurt tot halverwege februari. Het zijn zestien wedstrijden en daarna eventueel nog play-offs. De teams bestaan uit Australische meiden en maximaal vier speelsters uit andere landen. Het niveau is lastig in te schatten.’’