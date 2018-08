‘Pierre is een goede kerel, een aanwinst voor het team’

Door Arjan Schouten



Nee, ook Max Verstappen zag het vertrek van teamgenoot Daniel Ricciardo naar Renault totaal niet aankomen. Voorafgaand aan het raceweekend in België werd de Nederlander natuurlijk gebombardeerd met vragen over de stoelendans rond hem. ,,Dat Daniel vertrekt was voor mij net zo verrassend als dat voor iedereen was'', bekende hij.



De Australiër sprak van een behoefte aan een nieuwe omgeving na vijf jaar Red Bull Racing. Verstappen had daar als teammaat de laatste twee jaar niets van gemerkt. ,,Iedere coureur heeft wel eens momenten dat je wat gefrustreerd raakt, omdat je wil winnen. Maar ik denk dat geduld dan het beste is. Zeker bij ons team, waar we met een proces bezig zijn waar ik vertrouwen in heb. Als hij behoefte heeft aan een verandering van omgeving dan vraag ik me wel af of dit (Renault, red.) nu de beste omgeving is om naar toe te gaan. Maar het blijft uiteindelijk zijn keuze…''