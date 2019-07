Pieters neemt leiding in BeNe Ladies Tour

Stentor Tour Wielerspel De Gendt is troef in Tour Wielerspel voor dagwinnaar Wiegers uit Zutphen

19:07 Erik Wiegers had net zijn tent opgezet in het midden van Duitsland toen hij te horen kreeg dat hij de winnaar was van het dagklassement in het Stentor Tour Wielerspel. De ploegleider uit Zutphen verzamelde 384 punten.