Pijnlijke aftocht Botic van de Zandschulp in Rotterdam

Primeur herenhoc­key­ers: voor het eerst in bijna honderd jaar niet in één keer langs Frankrijk

Voor het eerst in 25 duels en bijna honderd jaar hebben de Nederlandse hockeyers Frankrijk niet in de reguliere speeltijd weten te verslaan. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee had in de Pro League-wedstrijd shoot-outs nodig om de Fransen op de knieën te krijgen na het 2-2 gelijkspel na zestig minuten.

9 februari