Pijnlijke nederlaag Michael van Gerwen op European Darts Grand Prix, Danny Noppert maakt indruk

In oktober Alistair Overeem treft Badr Hari in ware vechtsport­klas­sie­ker bij Glo­ry-de­buut

Het debuut van Alistair Overeem (42) bij kickboksorganisatie Glory is dan eindelijk écht in de maak. In oktober staat een ware vechtsportklassieker op het programma, als hij voor de derde keer in zijn carrière Badr Hari (37) treft in de ring. Naast dat evenement kondigt Glory er ook een aan in de zomer, waarop onder anderen Jamal Ben Saddik in actie komt tegen Benjamin Adegbuyi.

17:08