Pijnlijke thuisnederlaag Ajax tegen Chelsea na late treffer

Ajax-trainer Erik ten Hag had tegen Chelsea zoals verwacht weer voor de Champions League-variant gekozen met het Latijnse blok Lisandro Martinez en Edson Álvarez op het middenveld. Die laatste blinkt qua verrassing en wendbaarheid niet bepaald uit, maar maakte dit Europese jaar al twee belangrijke goals tegen Nicosia (voorronde) en Lille (groepfase). Na een uur spelen was de Mexicaan opnieuw dicht bij een doelpunt toen hij op de paal kopte.



Ajax kwam daarna enorm goed weg toen invaller Michy Batshuayi leek te schrikken van de enorme kans die hij kreeg. Alleen voor Onana schoot de Belg over. Ten Hag bracht daarna David Neres in de ploeg voor Promes om zo met vers bloed alsnog de overwinning af te dwingen. Maar Ajax kwam daarna weer een keer goed weg.



In de slotfase gingen de fans nog een keer massaal achter de ploeg staan om zo de derde zege in de groepsfase af te dwingen. Maar het tegenovergestelde gebeurde, vijf minuten voor tijd. Nu was Batshuayi wél heel alert en pegelde raak via de onderkant van de lat. Met het inbrengen van Siem de Jong en Klaas-Jan Huntelaar hoopte Ajax er nog een slotoffensief uit te schudden, maar de nederlaag kon niet meer worden voorkomen.