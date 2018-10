Pinot bekroont supervorm met solo-zege in laatste topklassieker

Pim Bijl



In zijn karakteristieke stijl, wild stampend op de pedalen, zijn mond geregeld wagenwijd open, reed Thibaut Pinot naar zijn grote klassieke zege. Na bijna zes uur koers had hij op de streep in Como alle tijd de zege te vieren, meerdere keren stak hij zijn vuisten in de lucht. Met zijn solozege in de Ronde van Lombardije onderstreepte hij zijn indrukwekkende najaar, met twee etappezeges in de Vuelta, een negende plaats op het WK en afgelopen dinsdag nog winst in Milaan-Turijn.



Pinot deed geen enkele moeite zijn topvorm te verhullen, hij was de meest actieve renner van de toppers. Ver voor de finish werd de klassieker al opengebroken. Op 48 kilometer van de streep, op de steile Muro di Sormano, haalde hij samen met Vincenzo Nibali de eerder weggesprongen Primoz Roglic terug. In de afdaling keerde Roglic nog terug met Egan Bernal.



Maar Pinot was de sterkste en matte de drie af. Nibali kon nog het langst aanhaken, maar ook hij moest het hoofd buigen. Op de Civiglio zette Pinot niet eens een speciale aanval in, maar de herhaalde versnellingen die eraan voorafgingen hadden Nibali gesloopt. Een eenmansshow van 14 kilometer volgde. Nibali, de winnaar van vorig jaar en drie jaar geleden, werd tweede. De Belg Dylan Teuns won de groepssprint om de derde plaats.



Op 3.54 van de winnaar eindigde Sam Oomen (Team Sunweb) als beste Nederlander op plek 27. Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo) werd vijf seconden later 28ste.