Pinot laat Tour schieten en richt zich volledig op de Giro

Luckassen debuteert in Turkije met rood en nederlaag

18 januari Derrick Luckassen heeft weinig plezier beleefd aan zijn debuut in de Turkse competitie. De PSV-huurling moest als basisspeler van Kasimpasa in de thuiswedstrijd tegen Erzurumspor in de extra tijd het veld verlaten na zijn tweede gele kaart. Het duel eindigde in een nederlaag voor de thuisclub: 1-2. Op de ranglijst neemt Kasimpasa de vijftiende plek in.