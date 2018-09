Pinot wint zware bergrit, Kruijswijk opnieuw sterk

Een etappe waarin geklommen wordt, kan in deze Vuelta niet bestaan zonder dat Trek-kopman Bauke Mollema in de kopgroep zit, dus dat was ook vandaag het geval. Twaalf renners, met daarbij onder anderen ook Danny van Poppel en George Bennett van Lotto-Jumbo, kozen na een felle strijd in de beginfase het hazenpad. Een grote voorsprong pakte het twaalftal echter nooit, Astana hield het tempo in het peloton namelijk hoog. Mollema en Ben King vochten verbeten om de bergpunten, maar wisten dat een strijd om de dagzege er niet in zat. Iván García hield het nog het langst vol van de koplopers, maar werd halverwege de Lagos de Covadonga gegrepen door de groep favorieten.



De grote mannen van deze Vuelta bestookten elkaar in de slotkilometers met aanvallen, vooral Miguel Ángel López was erg actief, maar uiteindelijk bleek Pinot de enige zijn die een serieus gat wist te slaan. De Fransman won voor het eerst in zijn loopbaan een rit in de Vuelta, en heeft nu in alle grote rondes een etappe op zijn naam staan. Kruijswijk had moeite om de versnellingen van zijn concurrenten te volgen, maar toonde zich taai, keerde meerdere keren terug en kwam uiteindelijk op slechts twee seconden van leider Yates over de finish.



Morgen genieten de renners in de Vuelta van een rustdag. Dinsdag staat er een 32 kilometer lange tijdrit op het programma en krijgen we wellicht meer te weten over de verhoudingen tussen de grote mannen.



Bekijk hier alle klassementen van de Vuelta