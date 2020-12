Piroe bezorgt PSV ruime zege en groepswinst tegen Omonia

Met een eenvoudige zege op Omonia Nicosia heeft PSV zich donderdagavond in de laatste speelronde van de groepsfase van de Europa League van dit seizoen verzekerd van winst in de poule. De Eindhovenaren schudden Omonia Nicosia af (4-0 overwinning) en zagen dat het Spaanse Granada in Griekenland niet tot winst kwam.

Door Rik Elfrink

Dat was voldoende om in de eigen poule alsnog als eerste te eindigen. PSV verdient daarmee nog eens 1,07 miljoen euro extra in het Europa League-toernooi, waardoor het vergaarde prijzengeld inmiddels op bijna tien miljoen euro staat (9,84 miljoen).

Maandag loting

Door het resultaat is PSV beschermd bij de loting van maandag. De ploeg van Roger Schmidt ontloopt zo bijvoorbeeld Arsenal, Manchester United en AS Roma als tegenstanders. PSV kan stuiten op een van de nummers twee in de andere poules of een van de (in punten gemeten) slechtste vier Champions League-deelnemers. PSV pakte door de overwinning ook belangrijke punten voor de eigen ranking op de UEFA-lijst en voor de landenranking van de eredivisie.

Volledig scherm Donyell Malen en Philipp Max vieren de 1-0. © BSR Agency

Het resultaat kwam tot stand door goals van Donyell Malen, Denzel Dumfries (vanaf de stip) en Joël Piroe (twee treffers). Voor rust vonden Philipp Max (assist) en Malen elkaar en dat leidde tot de 1-0. Max was opgestoomd aan de linkerkant, kwam met de voorzet en Malen zorgde voor de goede bezetting én het beslissende tikje. PSV liet daarna de nodige kansen liggen en had ook pech omdat een schot van Dumfries op de paal belandde.

Penalty Dumfries

Dumfries was een tevreden aanvoerder na de winst van PSV op Omonia Nicosia. ,,Zelf met 4-0 winnen en dan horen dat Granada punten heeft laten liggen in Griekenland”, doelde hij op het gelijkspel in Thessaloniki (0-0). ,,En dus zijn we groepswinnaar.”



,,Ik denk dat we het ook wel hebben verdiend om de poule te winnen”, zei Dumfries voor de camera van FOX Sports. ,,We hebben goede Europese wedstrijden gespeeld. Ik denk dat we best tevreden mogen zijn.”

Volledig scherm Denzel Dumfries. © BSR Agency

PSV hoefde niet diep te gaan voor een overwinning. Trainer Roger Schmidt liet Cody Gakpo, Mario Götze, Ibrahim Sangaré, Jordan Teze en Olivier Boscagli niet aan de aftrap verschijnen. Donyell Malen, Pablo Rosario en Philipp Max maakten na de eerste helft plaats voor Gakpo, Sangaré en Boscagli.

Dumfries droeg met een treffer bij aan de zege. Hij benutte een strafschop, die hij zelf had versierd. Malen en Eran Zahavi misten dit seizoen al vanaf 11 meter. ,,Ik stond al hoog op het lijstje”, lachte Dumfries. ,,Misschien stijg ik nu nog een beetje.”

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees dan hieronder het liveblog terug:

Volledig scherm Joel Piroe. © ANP

PSV heeft de groepsfase van de Europa League afgesloten met een thuiszege op Omonia Nicosia (4-0). Doneyll Malen, Denzel Dumfries en Joël Piroe (2) tekenden voor de treffers voor de club uit Eindhoven. Jordi Gómez miste in de 70e minuut nog een strafschop voor de bezoekers.

PSV kreeg na de eenvoudige zege op de huidige nummer 6 van Cyprus goed nieuws uit Griekenland, waar PAOK gelijkspeelde tegen Granada (0-0). Daardoor overwinteren niet de Spanjaarden maar PSV als groepswinnaar in de Europa League.

De huidige nummer 3 van de eredivisie ontloopt nu tijdens de loting voor de zestiende finales de andere poulewinnaars van de Europa League. PSV stuit ook niet direct op de beste nummers 3 van de groepsfase van de Champions League.