Pitstop: ‘Max Verstappen is persona non grata in Mexico’

Met video Intrekken visum Novak Djokovic ongedaan gemaakt: Serviër welkom op Australian Open

Negenvoudig Australian Open-kampioen Novak Djokovic gaat in januari in Melbourne op jacht naar zijn tiende zege. De 35-jarige Serviër, de meest succesvolle tennisser ooit van de Australian Open, bevestigde vanmiddag bij de ATP Finals in Turijn dat het intrekken van zijn visum ongedaan is gemaakt. Djokovic miste het toernooi van dit jaar nadat hij werd uitgezet nadat hij een coronavaccin had geweigerd.

0:20