Pjanic dunkt met zijn voeten en Ten Dam is trots

Pjanic dunkt met zijn voeten

Miralem Pjanic is met zijn club Juventus in New York. Daar was hij aan het dollen met basketballer Kenneth Faried. Faried moest de bal in de basket 'dunken' na een actie van de Bosniër, maar hulp van de speler van Brooklyn Nets was niet nodig. Pjanic kreeg de bal zelf in het net.