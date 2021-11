Plaagstootje Hamilton of druk van de pers: Verstappen geeft geen krimp

Dit is de stand in de Formule 1: Verstappen 12 punten voor op Hamilton

Na een bloedstollende, zwaarbevochten zege in Texas heeft Max Verstappen (287,5 punten) de leiding in de WK-stand nog wat steviger in handen. Twaalf punten is het voordeel van de Nederlander nu ten opzichte van zijn grote rivaal Lewis Hamilton (275,5), die als tweede over de finish kwam.

5 november